наверх
10.04.201805:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп назвал "охотой на ведьм" обыск в офисе его адвоката

    (обновлено: )24
    Американский лидер раскритиковал действия ФБР, назвав обыск в офисе его адвоката Майкла Коэна "позорной ситуацией". Он добавил, что это "атака на нашу страну".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп раскритиковал обыски ФБР в офисе его адвоката Майкла Коэна.

    "Это позорная ситуация", — сказал он журналистам, добавив, что это "охота на ведьм" и "атака на нашу страну".

    При этом подчиненных спецпрокурора Роберта Мюллера он назвал "наиболее противоречивой группой людей".

    Ранее СМИ сообщили, что ФБР провело обыск в офисе адвоката президента США и конфисковало документы, включая переписку Коэна с Трампом, и документы, касающиеся выплат порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

    Скучно. Трамп выкинул листок с речью в ходе выступления. Видео
    LIVE ON-AIR NEWS/Youtube
    "Скучно". Трамп выкинул листок с речью в ходе выступления

    Как пишет издание New York Times, адвокат Коэна назвал обыск "полностью нецелесообразным и ненужным", заявив, что федеральные прокуроры получили ордер на обыск после обращения к ним спецпрокурора Роберта Мюллера. По данным газеты, обыск прямо не связан с расследованием Мюллера, но, вероятно, обусловлен информацией, которую Мюллер обнаружил и предоставил прокурорам Нью-Йорка. ФБР также конфисковало налоговые документы, деловую документацию и электронные сообщения, отмечает издание со ссылкой на источники.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов Клиффорд в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. В Белом доме эту информацию опровергли. Позже Коэн заявил, что заплатил Клиффорд, не сообщив, с какой целью был сделан платеж.

    Адвокат Трампа также подал в суд на порноактрису, обвинив ее в 20 эпизодах нарушения соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с президентом США. Он требует 20 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии