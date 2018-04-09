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    Трамп сообщил, когда встретится с Ким Чен Ыном

    (обновлено: )16930
    По словам американского президента, США хотят "честной сделки" с КНДР и выразил надежду, что стороны "смогут договориться о денуклеаризации Северной Кореи".
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп надеется, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чем Ыном состоится в мае — начале июня.

    "Мы будем встречаться с ними где-то в мае или начале июня", — сказал Трамп перед началом заседанием кабинета министров в Белом доме. Ремарки президента в записи показал телеканал CNN.

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    Brendan SMIALOWSKI / AFP
    Встреча Трампа и Ким Чен Ына: реальность и кофейная гуща

    Трамп сообщил, что Вашингтон "поддерживает контакт с Северной Кореей".

    По словам президента, США хотят "честной сделки" и выразил надежду, что стороны "смогут договориться о денуклеаризации Северной Кореи". Трамп добавил, что договоренность о денуклеаризации Корейского полуострова должна была быть достигнута его предшественниками.

    "Сейчас, когда перед нами встреча с Северной Кореей, это будет очень интересно для всего мира", — сказал Трамп.

    Ранее Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая. В Белом доме сообщили, что время и место встречи будут согласованы позднее.

    В воскресенье агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в американском правительстве, что КНДР сообщила США, что готова к обсуждению в ходе предстоящей встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.

    Отмечалось, что недавно американские и северокорейские чиновники "вступали в тайные контакты". КНДР впервые прямо сообщила США о своей готовности к обсуждению денуклеаризации.

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