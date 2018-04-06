"Скучно". Трамп выкинул листок с речью в ходе выступления

"Знаете, тут должны были быть мои замечания, это заняло бы около двух минут, но к черту ее", — сказал Трамп, подбросив листок бумаги в воздух.

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Он незамедлительно объяснил свой поступок: "Это было бы немного скучно".

В конце марта американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод, высмеявший фобии президента США Дональда Трампа. Ролик называется "История о двух Трампах", и почти все его действие представляет кошмарный сон 45-го президента США.