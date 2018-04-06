наверх
06.04.201810:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.07- 0.20
  • EUR31.96- 0.28
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Скучно". Трамп выкинул листок с речью в ходе выступления

    (обновлено: )55720
    Президент США Дональд Трамп выбросил лист с подготовленной речью во время выступления на заседании круглого стола в Западной Виргинии, посвященном налоговой политике. Смотрите этот момент на видео с 18.05.
    LIVE ON-AIR NEWS/Youtube

    "Знаете, тут должны были быть мои замечания, это заняло бы около двух минут, но к черту ее", — сказал Трамп, подбросив листок бумаги в воздух.

    Читайте также: Корнейчук: встреча Трампа с Путиным это сигнал всему миру

    Он незамедлительно объяснил свой поступок: "Это было бы немного скучно".

    В конце марта американский мультсериал "Симпсоны" выпустил короткометражный эпизод, высмеявший фобии президента США Дональда Трампа. Ролик называется "История о двух Трампах", и почти все его действие представляет кошмарный сон 45-го президента США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Юрий Луценко. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине