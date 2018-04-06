наверх
07.04.201800:00
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    В мире

    Советник Трампа назвал истинную цель повышения пошлин США

    (обновлено: )113
    Uлава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу подчеркнул, что "США не находятся в настоящее время в торговой войне с кем-либо".
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Администрация США использует инструмент повышения ввозных пошлин исключительно для того, чтобы вернуть другие страны к реальности, а не затевать торговую войну, заявил глава национального экономического совета при Белом доме Ларри Кудлоу.

    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile
    Зеркальный ответ: Китай ввел тарифы на 128 единиц продукции США

    "Я не сторонник ввозных пошлин, но их приходится иногда использовать, чтобы привести страны в чувства", — сказал Кудлоу, чьи слова приводит пресс-служба Белого дома. Он добавил, что США не находятся в настоящее время в торговой войне с кем-либо.

    Читайте также: Украина без угля, газа, нефти и… что дальше?

    Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. Пекин в ответ анонсировал ответные пошлины на те же 50 миллиардов долларов, но они пока тоже не начали действовать.

    Между тем в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая, что может стоить ему дополнительные 100 миллиардов долларов потерь.

    Читайте также: На войне, как на войне. Трамп определил ввозные пошлины на сталь и алюминий

    В ответ на это Госсовет Китая пока принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине