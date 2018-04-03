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    Россия

    Россия обжалует в ВТО американские пошлины на сталь

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    США, обосновав соображениями национальной безопасности, ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%, которые могут действовать в течение длительного времени.
    Флаги США и России
    ТВ Центр

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Россия обратится во Всемирную торговую организацию в связи с решением США ввести антидемпинговые пошлины на импорт стали и алюминия, прямые ответные меры необязательны, сообщил журналистам заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

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    США, обосновав соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%, которые могут действовать в течение длительного времени. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие сборов до 1 мая.

    "Если будет принято такое решение, ведь вопрос не только в ведении ответных пошлин, это переговорный процесс. Это первое. Второе — это орган по разрешению споров ВТО, куда есть возможность обратиться. Уверен, что наша страна будет обращаться. Необязательно, что мы будем вводить ответные пошлины", — сказал Евтухов.

    Решение об ответных мерах в отношении США уже принял Китай: со 2 апреля КНР ввела пошлины в отношении 128 импортируемых из США товаров.

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