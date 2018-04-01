Американский генерал раскрыл детали борьбы с ИГ

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Командующий Корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллер заявил, что стратегия США по борьбе с ИГ, помимо непосредственного участия в операции в Сирии и Ираке, предусматривает оказание помощи другим странам для борьбы с данной группировкой. Видеозапись выступления генерала опубликована на официальном сайте Министерства обороны США.

В ответ на вопрос ведущего конференции в Атлантическом совете о национальной стратегии по борьбе с ИГ Неллер признал, что у США недостаточно возможностей для ведения самостоятельной борьбы с ИГ во всем регионе. При этом, по его словам, Стратегия национальной безопасности предусматривает создание союзов с другими странами и США обладают достаточными возможностями, чтобы помочь другим государствам эффективнее бороться с терроризмом.

"Мир большой, и поэтому в Стратегии национальной безопасности говорится о необходимости создания союзов и партнерств. У нас нет достаточных сил для самостоятельной борьбы (с терроризмом — Ред.) и мы не будем этого делать в одиночку. Но мы можем оказать другим государствам помощь, чтобы они повысили эффективность собственных антитеррористических подразделений и сил безопасности", — заявил генерал Неллер, добавив, что США уже работают с французскими, британскими и итальянскими партнерами в целях повышения возможностей Нигерии, государств Западной Африки и других стран по борьбе с угрозой ИГ.

"И сейчас мы работаем с нашими партнерами из Великобритании, Франции, Италии и других стран. Мы оказываем помощь Нигерии, государствам Западной Африки и другим странам", — отметил он.

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Необходимость помощи другим государствам Роберт Неллер объяснил тем, что "в конечном итоге ВС США будут вынуждены покинуть данный регион" и местным силам безопасности придется бороться с терроризмом самостоятельно. "Потому что в конечном счете мы не можем оставаться в регионе, мы не можем оставаться там, и эти страны будут вынуждены развивать собственный потенциал по борьбе с терроризмом, и у нас есть достаточно возможностей помочь им в этом деле", — добавил он.

Ранее стало известно, что США выделят 60 миллионов долларов для борьбы с терроризмом в Сахельском районе Африки.