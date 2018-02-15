Эксперт: уничтожить ИГИЛ никому не по силам

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во вторник состоялось министерское заседание Всемирной коалиции по борьбе с ИГИЛ. Там договаривались, как совместными усилиями уничтожить эту террористическую организацию. Свой вклад в процесс вносит и Украина, в частности, активно участвует в деятельности Рабочей группы по противодействию терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Может ли борьба с "Исламским государством"стать эффективной, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по странам Ближнего Востока Евгений Добряк.

Каким образом Украина вносит свой вклад в борьбу с ИГИЛ?

— Во-первых, несколько слов хотелось бы сказать, что эта была очень серьезная конференция высокого уровня, она проходила в Кувейте под руководством министра иностранных дел и вице-премьера Кувейта Сабаха Аль-Халеда Ас-Сабаха и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. То есть, очень высокий уровень представительства, да и руководства. Плюс, участниками этой конференции стали около 80 государств мира. И Украина участвует в специальной рабочей группе по противодействию терроризму. И для того, чтобы понимать, как Украина участвовала непосредственно в борьбе с ИГИЛ и терроризмом, естественно, каких-то участий в боевых, военных операциях, которые были связаны с этим, этого не было, вы понимаете, наше представительство было только, например, в участии наших военных в малом количестве в Афганистане. Непосредственно против ИГИЛ, это обмен информацией нашими спецслужбами, разведками, это пресечение проникновения на территорию Украины представителей террористических организаций, таких как ИГИЛ, и так далее. Которые действительно неоднократно пытались проникнуть на территорию Украины, заниматься вербовкой на территории Украины боевиков, пытаться отмывать деньги на территории Украины, то есть, в принципе, в основном, это было участие Украины на уровне спецслужб, разведок, которые может быть и не очень большой в глобальном масштабе сделали вклад в борьбу с ИГИЛ, но, во всяком случае, некоторые моменты были достаточно действенные. Потому что все дело в том, что Украина для террористов — это не объект проведения терактов, как в странах старой Европы, а все-таки Украину террористы рассматривают как так называемый спящий террористический хаб. Такая тихая гавань, где возможна вербовка, где возможен транзит, где возможно проведение финансовых незаконных операций.

Читайте также: Тренд дня: жертва режима Антин Мухарский

Где можно проводить подготовку фальшивых документов.

— Конечно. И это выгодно, потому что Украина находится, во-первых, в состоянии внутренней нестабильности, это раз, все-таки спецслужбы наши немного ослаблены, так как они заняты и поглощены полностью вопросами наших проблем на востоке Украины, и мы не должны отрицать огромный уровень коррупции в Украине, поэтому террористические организации, естественно, рассматривают Украину как перевалочную базу. Естественно, по результатам этой конференции, я думаю, все-таки активизация глобальной борьбы с ИГИЛ будет достаточно высокая. Потому что были приняты так называемые заявления конференции, в которых были приняты стратегические концепции борьбы с ИГИЛ, которые включают полное уничтожение ИГИЛ как одной из главных террористических угроз на сегодняшний день, плюс это так же уничтожение ИГИЛ, завершение уничтожения на территориях Сирии и Ирака, там, где их самая высокая активность была, мобилизация всех стран-членов коалиции и стран-партнеров на государственном уровне, для уничтожения ИГИЛ и их ячеек, борьба с так называемыми идеологическими проявлениями, имеется в виду информационная борьба. Поддержание реформ — очень важный момент был в заявлениях — в секторе безопасности Ирака. И, конечно же, выполнение резолюции Совбеза ООН 2254, это о политическом урегулировании вопроса в Сирии, дабы устранить коренные причины возникновения ИГИЛ.

Тогда возможна ли полная победа над ИГИЛ?

— Все дело в том, что если быть откровенными, то немножко не из "Аль-Каиды"ИГИЛ возник. Это было частично, потому что общные вопросы есть, но различная идеология, различный этнический и качественный состав этих группировок. Потому что ИГИЛ — это, в основном, основные сегодняшние боевые отряды, это бывшие офицеры-баасисты из тюрьм Ирака, которых выпустил бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, который отправил их прямой дорогой в Сирию. Это один из таких моментов. Дальше, идеологическая платформа и все остальные платформы возникновения ИГИЛ формировались не бедными людьми, а высокообразованными интеллектуалами и вербовались в Европе. Даже боевики, которые воевали на стороне ИГИЛ, были не бедные, а достаточно богатые люди, достаточно образованные, получившие, как ни странно, европейское образование люди. Но были и бедные, из бывших стран СНГ. Но дело в другом, вопрос правильный, возможно ли уничтожить ИГИЛ и их идеологию, их террористическую активность? Возможно. Если действительно в глобальном масштабе все страны коалиции, все партнеры, все страны залива полностью приложат усилия, уже освобождено 90% территорий, которые были оккупированы ИГИЛ на территории Ирака и Сирии. Это первое. Второе. В идеологическом аспекте. Было заявление верховного муфтия Саудовской Аравии, ведь ИГИЛ не признает авторитет саудовских королей как хранителей двух исламских святынь. И Верховный муфтий Саудовской Аравии, глава Комитета старейших ученых и Комитета по научным исследованиям и средствам, Абдуль-Азиз ибн Абдуллах Аль аш-Шейх, сказал, что экстремизм, жестокость и терроризм не имеют ничего общего с исламом. Более того, враги ислама №1 и первые их жертвы это сами мусульмане, и Вы это прекрасно знаете. Поэтому, в принципе, сейчас ведется очень большая, активная контрпропаганда со стороны тех же исламских, мусульманских государств больших, таких как Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, и так далее. В том аспекте, что, по моему мнению, при всех взаимодействиях и при выполнении всех тех стратегических задач, которые, например, были приняты вчера, уничтожение ИГИЛ это реальное событие.

Напомним, эксперт Украинского института будущего Денис Монастырский в эфире "ГС"отметил, что страны Европы заинтересованы в помощи Украине в выявлении перевалочных баз и мест проживания исламских террористов. По его словам, Украина стала для террористов транзитной страной.