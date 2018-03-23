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    В мире

    Захвативший заложников во Франции заявил о приверженности ИГ

    (обновлено: )39710
    Мясник, работавший в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, погиб в результате захвата заложников в пятницу, сообщает газета Depeche du Midi со ссылкой на мэра коммуны Эрика Менасси.
    Вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете во Франции
    @Lies_Breaker

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Мужчина, захвативший заложников в супермаркете в коммуне Треб на юге Франции, заявил о приверженности "Исламскому государству" (ИГ, террористическая организация), передает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

    Ранее сообщалось, что около 11.15 местного времени (12.15 по Киеву) вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од.

    Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция.

    Мясник, работавший в супермаркете Super U в коммуне Треб на юге Франции, погиб в результате захвата заложников в пятницу, сообщает газета Depeche du Midi со ссылкой на мэра коммуны Эрика Менасси.

    В то же время, выступая в эфире телеканала BFMTV Менасси заявил, что получил информацию о двух погибших.

    Ранее сообщалось, что один или два человека получили ранения в ходе захвата заложников.

    Утром в пятницу вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб департамента Од. Место происшествия оцеплено, там проходит полицейская операция.

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