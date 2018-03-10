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    В мире

    Стрельба в доме ветеранов. Власти США подтвердили гибель трех заложников

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    Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что злоумышленник тоже мертв. Сообщается, что 36-летний подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    На месте в США, где мужчина взял в заложники людей
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    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Губернатор Калифорнии Джерри Браун подтвердил, что в результате инцидента с заложниками погибли тр сотрудника дома ветеранов войны.

    Первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии. Видео
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    В интернете появились первые кадры с места захвата заложников в Калифорнии

    "Глубоко опечалены ужасным насилием в Юнтвиле, которое трагически унесло жизни трех человек, посвятивших себя службе нашим ветеранам", — говорится в заявлении губернатора.

    Местные СМИ со ссылкой на полицию сообщают, что злоумышленник тоже мертв. Сообщается, что 36-летний подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами. Две недели назад он был исключен из этой программы, сотрудниками которой являлись женщины-заложницы.

    Ранее сообщалось, что в пятницу утром по местному времени в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле (штат Калифорния) была открыта стрельба. После стало известно, что вооруженный мужчина удерживает в заложниках трех человек.

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