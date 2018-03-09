Неизвестный взял заложников в доме ветеранов Калифорнии

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния, сообщает телеканал KTVU.

По данным издания Napa Valley Register, мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. Офис шерифа сообщает об обстреле своих сотрудников.

По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают около 1 тысячи человек.

Напомним, в Киеве полиция сообщила подробности и опубликовала видео проведенной спецоперации по освобождению заложника, за которого похитители требовали выкуп в 500 тысяч долларов.