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    Неизвестный взял заложников в доме ветеранов Калифорнии

    (обновлено: )24
    Мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание и взял трех заложников. Офис шерифа сообщил об обстреле своих сотрудников.
    На месте в США, где мужчина взял в заложники людей
    napavalleyregister.com

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный взял трех заложников в доме для ветеранов в американском штате Калифорния, сообщает телеканал KTVU.

    По данным издания Napa Valley Register, мужчина в бронежилете и вооруженный автоматическим оружием проник в здание в городе Юнтвиль. Офис шерифа сообщает об обстреле своих сотрудников.

    По данным департамента по делам ветеранов, учреждение в Юнтвиле является одним из самых крупных в США, в нем проживают около 1 тысячи человек.

    Напомним, в Киеве полиция сообщила подробности и опубликовала видео проведенной спецоперации по освобождению заложника, за которого похитители требовали выкуп в 500 тысяч долларов.

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