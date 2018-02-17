Полиция Киева освободила заложника, за которого требовали 500 тысяч долларов

Видео Полиции Киева

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Киеве полиция сообщила подробности и опубликовала видео проведенной спецоперации по освобождению заложника, за которого похитители требовали выкуп в 500 тысяч долларов.

Сообщается, что похищенного мужчину насильно удерживали в частном доме в Киевской области в поселке Требухов и требовали от его родственников выкуп. Похищение произошло 6 февраля, когда неизвестные в масках напали на предпринимателя на территории оптового рынка по улице Марко Вовчка. Мужчину насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, о чем правоохранителям сообщил сын похищенного мужчины.

Сотрудники киевского уголовного розыска вместе с бойцами "КОРД" и Службы безопасности Украины 17 февраля провели успешную операцию по освобождению заложника в Броварском районе.

"Задержаны несколько фигурантов, которые непосредственно находились в доме с пострадавшим. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия, по результатам которых будут установлены обстоятельства, мотивы и другие соучастники преступления", — рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

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В свою очередь пострадавший рассказал, что злоумышленники удерживали его в наручниках с прикованным к кровати цепью. По его словам, похитители планировали получить за освобождение 500 тысяч долларов США. Похителям грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам Крищенко, с начала 2018 года в столице это уже третий случай, когда полицейские Киева освобождают заложников, а затем отметил хорошую работу оперативников.

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