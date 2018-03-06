Заложники власти. Одесситы зимуют без тепла

РИА Новости Украина

Больше 700 одесских семей, жители ведомственных общежитий бывшего завода керамических изделий, что на Ближних Мельницах, перезимовали с холодными батареями.

Как рассказала "Думской" жительница Кирпичнозаводской улицы Ирина, тепло отсутствует в шести домах.

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"В прошлом отопительном сезоне у нас тепло было полтора месяца, в этом батареи так и не прогрелись, — говорит женщина. — Люди греются электроприборами. Но дом не рассчитан на такие нагрузки, напряжение очень маленькое, не хватает даже для работы стиральной машины. А последние три дня вообще просидели без света из-за аварии".

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По словам Ирины, из-за отсутствия отопления дом не просыхает, и все стены, в том числе внутри квартир, покрыты плесенью. А котельная, которая отапливала общежития, находится на территории завода и давно сдана в аренду.

"Они говорят, что у них все готово к подключению в любой момент, но тепла не будет, пока наш заводской жэк не погасит задолженность за газ. Тот, в свою очередь, кивает на нас, жильцов", — рассказывает одесситка.

Фото dumskaya.net Квартира жителя Одессы на Кирпичнозаводской улице

Люди утверждают, что долги возникли из-за завышенных тарифов, установленных в прошлые годы заводом. Часть жителей заявила, что это нарушение, и продолжала платить по общегородскому тарифу.

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В самом начале отопительного сезона, в ноябре, жители домов перекрывали Водопроводную улицу. Тогда чиновники райадминстрации уговорили жителей прекратить акцию, пообещав включить батареи, однако на дворе уже март и, по данным синоптиков, самые сильные морозы позади.

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