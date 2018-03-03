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    Происшествия

    Под Одессой насмерть замерзла девушка

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    Следов насильственной смерти не обнаружено. Погибшая училась в Кодымском профессионально-техническом аграрном училище. По словам правоохранителей, она вела "нездоровый" образ жизни.
    Полиция на месте ЧП. Архивное фото
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Житель райцентра Кодыма Одесской области обнаружил труп в одном из заброшенных ангаров бывшего предприятия, сообщает "Трасса Е-95".

    Прибывшие на место происшествия полицейские и фельдшер скорой помощи констатировали смерть 17-летней девушки.

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    Погибшая училась в Кодымском профессионально-техническом аграрном училище. По словам правоохранителей, она вела "нездоровый" образ жизни.

    "Следов насильственной смерти не обнаружено. После судебно-медицинской экспертизы будет названа причина смерти. Предварительно – переохлаждение организма", — сообщил начальник Кодымского управления полиции Виталий Мельниченко.

    Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее в Кривом Роге в посадке между микрорайонами Солнечный и Горняцкий собака выкопала из земли голову ребенка.

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