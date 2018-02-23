наверх
23.02.201814:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Киев

    Киевские спасатели достали из Днепра тело женщины

    (обновлено: )28701
    С помощью аероглистера и водолазного снаряжения спасатели достали тело женщины и передали его правоохранительным органам. Тело находилось на поверхности воды на расстоянии 5 м от берега. На вид женщине - около 40-45 лет.
    Работа спасателей на берегу Днепра. Архивное фото
    facebook.com/DSNSKyiv

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Киеве спасатели извлекли из реки тело неизвестной женщины, сообщает в пятницу ГУ ГСЧС Украины в столице.

    Акция из-за смерти студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой
    hromadske.ua
    Самоубийство студентки в Киеве: что на самом деле произошло?

    "22 февраля, в 17:06, к спасателям ГСЧС Украины в г. Киеве, от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на ул. Набережно — Крещатицкой в ​​реке Днепр находится тело человека", — говорится в сообщении.

    На место происшествия было направлено дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

    С помощью аероглистера и водолазного снаряжения спасатели достали тело женщины и передали его правоохранительным органам. Тело находилось на поверхности воды на расстоянии 5 м от берега. На вид женщине — около 40-45 лет.

    Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

    Ранее ГСЧС сообщила, что поисковые работы тела студентки медицинского университета Богомольца Мукаддас Насирлаевой приостановлены.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Олег Жданов
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Родственники Небесной сотни на Майдане в Киеве
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против