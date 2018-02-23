Киевские спасатели достали из Днепра тело женщины

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КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В Киеве спасатели извлекли из реки тело неизвестной женщины, сообщает в пятницу ГУ ГСЧС Украины в столице.

"22 февраля, в 17:06, к спасателям ГСЧС Украины в г. Киеве, от правоохранительных органов поступило сообщение о том, что на ул. Набережно — Крещатицкой в ​​реке Днепр находится тело человека", — говорится в сообщении.

На место происшествия было направлено дежурное отделение группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.

С помощью аероглистера и водолазного снаряжения спасатели достали тело женщины и передали его правоохранительным органам. Тело находилось на поверхности воды на расстоянии 5 м от берега. На вид женщине — около 40-45 лет.

Причины трагедии устанавливают правоохранительные органы.

Ранее ГСЧС сообщила, что поисковые работы тела студентки медицинского университета Богомольца Мукаддас Насирлаевой приостановлены.