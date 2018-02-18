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    В Альпах нашли тело таинственно пропавшей полгода назад девочки

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    Останки девятилетней девочки, которая пропала во французских Альпах еще полгода назад, нашли и теперь отправили на экспертизу.
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    Как сообщили представители прокуратуры Гренобля, найдены практически все части скелета ребенка, а также одежда — белое платье и одна туфелька, которые были на Маэлис в день пропажи.

    Местонахождение тела девочки, исчезнувшей со свадьбы друзей ее родителей в ночь на 27 августа прошлого года, указал главный подозреваемый по делу — Нордаль Лёландэ. После долгих месяцев молчания, он сознался в совершении "непредумышленного", по его словам, убийства.

    Благодаря экспертизе, полиция надеется установить причину смерти ребенка и пролить свет на мотивы и обстоятельства преступления, которые Лёляндэ раскрывать отказался. Однако эксперты вряд ли смогут определить, применял ли он в отношении своей жертвы сексуальное насилие.

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