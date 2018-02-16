В Одессе на пляже найдено тело девушки, полиция подозревает убийство

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Охранник одного из увеселительных заведений, расположенных в районе пляжа на 16-й станции Большого Фонтана, обнаружил в воде тело молодой женщины, сообщает "Думская".

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, погибшая — одесситка 1998 года рождения. Тело направлено в Одесское областное бюро судебно-медицинских экспертиз для установления причины смерти.

По предварительным данным, на теле нет следов насилия или телесных повреждений. Тем не менее открыто уголовное производство по части 1 ст. 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Личность погибшей установлена.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье обнаружили присыпанное ветвями тело мужчины. Правоохранители оперативно установили его личность. Им оказался 55-летний житель села Большой Бычков.