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    Происшествия

    В Кривом Роге собака выкопала тело ребенка

    (обновлено: )29602
    Тело маленького ребенка, которое выкопала собака, находилось практически на поверхности земли. Хозяйка пса немедленно вызвала полицию.
    На месте ЧП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Кривом Роге в посадке между микрорайонами Солнечный и Горняцкий собака выкопала из земли голову ребенка.

    Женщина выгуливала свою собаку на пустыре, когда животное начало рыть землю. Женщина увидела голову ребенка, тело было немного присыпано землей и листьями.

    1tv.kr.ua
    На месте ЧП в Кривом Роге
    1tv.kr.ua
    Тело ребенка, которое откопала собака

    На место прибыла следственно-оперативная группа местного отделения в полном составе, руководство полиции города, медики и патрульные, сообщает Первый Городской.

    Тело ребенка было изувечено, отсутствовали ножки и ручка.

    Судя по всему, ребенка могли обглодать бездомные собаки. Труп находился в земле от недели до нескольких месяцев. Точную причину и время гибели младенца установят следователи и судмедэксперты. Сейчас полиция объявила розыск мать ребенка. 

    Ранее сообщалось, что во Львове на улице Пасечной произошел наезд микроатобуса Renault Master на 10-летнего ребенка, который в это время катался на санках.

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