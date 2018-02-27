В Кривом Роге собака выкопала тело ребенка

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Кривом Роге в посадке между микрорайонами Солнечный и Горняцкий собака выкопала из земли голову ребенка.

Женщина выгуливала свою собаку на пустыре, когда животное начало рыть землю. Женщина увидела голову ребенка, тело было немного присыпано землей и листьями.

1tv.kr.ua На месте ЧП в Кривом Роге

1tv.kr.ua Тело ребенка, которое откопала собака

На место прибыла следственно-оперативная группа местного отделения в полном составе, руководство полиции города, медики и патрульные, сообщает Первый Городской.

Тело ребенка было изувечено, отсутствовали ножки и ручка.

Судя по всему, ребенка могли обглодать бездомные собаки. Труп находился в земле от недели до нескольких месяцев. Точную причину и время гибели младенца установят следователи и судмедэксперты. Сейчас полиция объявила розыск мать ребенка.

Ранее сообщалось, что во Львове на улице Пасечной произошел наезд микроатобуса Renault Master на 10-летнего ребенка, который в это время катался на санках.