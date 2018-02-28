Одесситы в заложниках у стихии - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одесскую область пришли сильные морозы и большое количество осадков.По данным синоптиков, на юг Украины обрушится очередной удар стихии с обильными осадками, порывами ветра до 30 м/с и снижением температуры до —15 градусов. Из-за непогоды в городе уже закрыли школы и детские сады, а в области открыли более 300 пунктов обогрева.

Как город и область борются с последствиями непогоды, рассказал (вечером 27 февраля — Ред.) специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Есть ли проблемы с поставками воды и света в области из-за непогоды?

— Ситуация довольно сложная, еще с минувшей ночи идет сильный снегопад — в городе и области, и сегодня, по заявлениям синоптиков и оперативного штаба Одесской мэрии, снегопад будет усиливаться, и его пик придется сегодня с 15:00 до самого вечера. На дорогах города и области работает снегоочистительная техника, только в городе её работает более ста единиц и выведено на улицы более тысячи коммунальщиков. Но в полной мере не справляются. Особенно сложная ситуация в области, так как там уже есть такие места, где часть дорог просто закрыты. Из-за сильных переметов уже нет сообщения между некоторыми селами, и также есть сообщения о том, что более десяти населенных пунктов в Бессарабии остаются обесточенными. Как заявляет облэнерго, есть уже более шести направлений, где оборваны электропровода, из-за больших расстояний и сильной непогоды ремонтные бригады не успевают ликвидировать эти последствия, поэтому сказать сейчас точно, когда людям вернут электроснабжение, не представляется возможным. Также сегодня не работают все школы Одессы и области, это решение было принято еще вчера, в оперативном штабе мэрии, и, скорее всего, завтра-послезавтра они также не будут работать, потому что ситуация ухудшается. Штаб как областной администрации, так и одесской мэрии, заседает в круглосуточном режиме, они принимают информацию, направляют в зоны бедствия группы как спасателей, уже подключены и военные подразделения, которые работают по очистке снега на дорогах области.

Какие дороги перекрыты? Есть информация, что перекрыли трассу на Николаев.

— Перекрыли пока что для движения только большегрузного транспорта, с 8:00 утра сегодня туда уже не пускают, и не выпускают из города фуры, чтобы не было скопления крупного автотранспорта. Сама же трасса пока функционирует, кроме одного района, но движение там уже затрудненное, то есть скорость движения небольшая. И также сообщают, что за минувшие двое суток случилось много аварий, именно из-за снега, гололеда, как в городе, так и в области.

Как сейчас работают коммунальные службы в городе?

— Коммунальщики работают в усиленном режиме, более ста единиц техники работает, больше двух тысяч коммунальщиков. Также было обращение от мэрии ко всем предприятиям города и области, с требованием расчищать снег вокруг своих территорий, то есть такое было довольно жесткое требование, чтобы выделяли дежурных, которые бы расчищали снег, особенно, в центре города, и на всех проездных местах, где это возможно. И уже сейчас есть сообщения, что Одесский аэропорт работает не в полном режиме, несмотря на то что взлетно-посадочная полоса регулярно чистится, но уже сегодня отменено три рейса, не прилетел самолет из Киева, из Стамбула, и не улетел еще один самолет в Турцию. Также сейчас направляются два рейса из Египта и Дубай, и пока нет информации, сядут они в Одессе, или будут направлены в другие города.

Есть ли пострадавшие среди пешеходов?

— Информации по травмпунктам официальной пока нет. Но уже можно заметить, что людей на улицах — довольно мало, и на обращение мэрии с просьбой не выезжать сегодня на личном автотранспорте и по возможности вообще избегать походов куда-либо, уже многие отреагировали, так как на улицах машин — гораздо меньше, чем обычно, пешеходов тоже довольно мало. И есть информация такая, что уже есть первая жертва морозов — нашли замерзшего человека, который, как предполагается, был в нетрезвом состоянии, уснул на улице и замерз.

Какова ситуация с пунктами обогрева?

— Пункты обогрева развернуты как по Одессе, так и по области, во всех райцентрах области, их всего — около 300, но, в основном, это стационарные пункты, которые работают в любую непогоду. А таких вот мобильных, которые развернуты именно из-за таких серьезных прогнозов по снегопаду, их — двенадцать. Два из них — в Одессе, один — в центре, один — в Суворовском районе, и они работают с вечера понедельника. Там есть теплая одежда, тепло, горячая еда. Но, по сообщениям, пока не так много людей туда обратилось, однако они будут работать до тех пор, пока стихия не утихнет.

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Какие еще меры безопасности принимают местные власти?

— Есть сообщение, что все желающие, кто могут и хотят помочь расчищать город от снега, они могут обращаться в коммунальные службы, там заготовлены специально довольно большое количество лопат и песчано-солевой смеси, то есть, в принципе, мэрия призывает всех одесситов, кто хочет и может помочь, приходить и помогать коммунальщикам, потому что они просто не справляются. Был сегодня один комичный случай: на остановке общественного транспорта женщина попробовала лизнуть металлическую трубу. Естественно, её язык примерз к трубе, но прохожие помогли, купили чай в киоске и спасли её.

Были ли замечены на улицах сноубордисты, возможно, на побережье, где склоны? Много ли людей пользуются преимуществами зимы?

— Я думаю, что они будут, но как только немножко утихнет ветер, потому что сейчас ветер очень сильный в городе, до 30 метров в секунду обещают синоптики. Действительно, на улице находится очень некомфортно и очень не то, что холодно, а просто из-за ветра и сильного снега практически невозможно это делать. Поэтому людей на улицах — очень мало, и на сноуборде я пока что никого не видел. Сообщений таких не замечал также. Но я думаю, что как только немножко стихия уляжется, снега в городе выпало очень много, а будет — еще больше, и одесситы с удовольствием съедут и с Потемкинской лестницы, и с местных склонов. Так случалось не раз. В прошлом году, я помню, такие видео появлялись, когда люди цепляли веревки к автомобилям и ездили по улицам города на таком импровизированном подъемнике, можно сказать, просто на сноуборде как на лыжах.

Насколько экстремальным сейчас является спуск по Потемкинской лестнице?

— В принципе, для опытных лыжников и сноубордистов — не такой уж экстремальный спуск, потому что Потемкинская лестница, она — высокая, но имеет довольно пологий наклон, и для опытных лыжников и сноубордистов съехать с нее не представляет большой сложности, поэтому каждый год, если есть достаточное количество снега, люди это делают и делают с большим удовольствием.

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Как на данный момент работает аэропорт?

— Аэропорт работает в штатном режиме. У нас три рейса на данный момент, но ситуация ухудшается, несмотря на то, что постоянно идет расчистка взлетно-посадочной полосы. Заявляется, что неизвестно, сядут ли в Одессе ближайшие два рейса из Дубай и Египта. В первую очередь, сложности вызваны даже не состоянием взлетно-посадочной полосы, а состоянием именно навигации, то есть диспетчеры не уверены, смогут ли они принять эти самолеты и посадить их безопасно, потому что ветер — очень сильный, порывистый. Кроме того, усиливается снегопад, то есть буквально каждый час все больше и больше осадков падает в городе, и это затрудняет, конечно, работу. Кстати, еще один такой момент, что касается общественного транспорта. Заявляется в мэрии, что он будет работать до последнего в полном режиме, но уже сейчас один из трамвайных маршрутов, который идет за город, он не работает и там вместо трамваев сегодня запустили автобусы, которые идут по похожему маршруту и пока что там все в порядке.

Напомним, ранее спецкор "ГС" изо Львова Андрей Галицкий сообщил, что морозы в регионе не собираются отступать. При этом, несмотря на значительное похолодание, дети все так же продолжают посещать занятия в школах.