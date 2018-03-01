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    Непогода в Одесской области: закрылись более 600 учебных заведений

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    Украина остановилась в снежных заносах (258)

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    По словам председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова, в связи с ухудшением погодных условий 640 образовательных учреждений региона приостановили учебный процесс.
    Снегопад в Одессе
    Думская.net

    Снегопад в Одессе
    Думская.net
    Непогода в Украине: Одесса утопает в снегу
    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В связи с ухудшением погодных условий 640 образовательных учреждений Одесской области приостановили учебный процесс, заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

    В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады идут в западных, южных и центральных регионах. По данным Госслужбы по ЧС, закрыты шесть аэропортов и морские порты.

    "Сейчас 640 учебных заведений области не работают. Дети остались дома в связи с непогодой. Завтра будем определяться с ситуацией в зависимости от погодных условий. Сейчас держим вопрос на контроле", — цитирует Степанова пресс-служба областной администрации.

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