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    Харьковчане вытолкали троллейбус из снежных заносов

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    Украина остановилась в снежных заносах (253)

    (обновлено: )32020
    Пассажирам харьковского троллейбуса пришлось буквально на руках вытаскивать его из снежных заносов возле станции метро "Академика Барабашова".
    Видео Громадське Харків

    В Харькове 1 марта возле станции метро "Академика Барабашова" пассажирам троллейбуса пришлось толкать транспорт, который застрял в снегу.

    Около двух десятков человек вручную вытолкали троллейбус на дорогу.

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    В ночь на 1 марта в Харькове и области выпало большое количество снега. Высота снежного покрова достигает 25 см, в местах заносов — до полутора метров. По информации синоптиков, скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до минус 3-8 градусов. 

    В итоге, из-за большого количества осадков работа общественного транспорта в Харькове нарушена.

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