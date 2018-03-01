Харьковчане вытолкали троллейбус из снежных заносов

Видео Громадське Харків

В Харькове 1 марта возле станции метро "Академика Барабашова" пассажирам троллейбуса пришлось толкать транспорт, который застрял в снегу.

Около двух десятков человек вручную вытолкали троллейбус на дорогу.

Смотрите также: После снегопада по Одессе ездят сноубордисты

В ночь на 1 марта в Харькове и области выпало большое количество снега. Высота снежного покрова достигает 25 см, в местах заносов — до полутора метров. По информации синоптиков, скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до минус 3-8 градусов.

В итоге, из-за большого количества осадков работа общественного транспорта в Харькове нарушена.

Смотрите также: Появилось видео, как тяжелая техника чистит дороги под Харьковом