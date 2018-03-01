Снегопад. Львов обошелся без коллапса - спецкор

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине в ночь на 28 февраля из-за ухудшения погодных условий были обесточены 97 населенных пунктов, сообщает ГСЧС.

По информации ведомства, произошло срабатывание автоматической системы защиты линий электропередач из-за сильного снега и порывов.

В частности, в Донецкой области обесточены 29 населенных пунктов, в Харьковской — 19, Запорожской — 10, Черниговской — 7, Херсонской — 6, Днепропетровской — 5, Кировоградской — 5, Киевской — 4, Черкасской — 2, Луганской — 1.

Подробнее о ситуации во Львове и области сообщил (вечером 28 февраля — Ред.) корреспондент Голоса Столицы Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Яка у вас погода у Львові? Як багато намело снігу?

— Хочу сказати, що тримається наразі морозна погода у Львові. Вночі стовпчики термометрів опустилися до мінус 19, вдень трохи потеплішало. Зараз лише мінус 10. Щодо снігу, то вночі та зранку падав невеликий сніг. На щастя, не дуже сильно замело наше місто, і комунальники, в принципі, за ніч впоралися із такими опадами не досить великими, але все-таки виїжджали комунальні машини, чистили дороги. Основні дороги в місті Львів були забезпечені для проїзду. Тому нарікань збоку автомобілістів, і збоку мешканців поки що не було.

Яка ситуація по регіону?

— Так само було, як і у Львові, падав також і вночі, і зранку сніг. У деяких регіонах області продовжує ще сніг падати. Повторюся, що так само, як і місті Лева, опади були невеликими. Якщо і падав сніг, то в принципі невеликі обсяги випадали. Тому комунальники обласні впоралися з роботою, дороги в принципі розчищені. І до комунальних служб області автомобілісти наразі станом на сьогоднішній день не зверталися і не казали про якісь дороги, які були, на яких було б не забезпечено проїзд. Тому ми можемо казати про те, що наразі комунальні служби як міста, так і області, чистять дороги і дотримуються тих правил, яких мали б дотримуватися у випадку, коли така сніжна і морозна погода.

Як працюють пункти обігріву?

— Пункти обігріву продовжують працювати в більш-менш звичному режимі. Туди щодня приходять більше кількох десятків людей, кожного дня, в принципі, більшість цих людей, які звертаються і заходять в пункти обігріву, це безпритульні люди або ж люди пенсійного віку. Пункти обігріву забезпечені всім необхідним. Основне — це, звичайно, тепла їжа та теплі напої. Працюють вони до 18-19 години. Тому впродовж всього дня люди можуть туди заходити за теплою їжею та напоями. Найбільший наплив людей в пунктах обігріву в місті Львові спостерігався кілька днів тому, якраз з 23 по 16 лютого, коли такі найсуворіші були морози, і коли позначка мінусова опускалася до мінус 25-26 градусів. Тоді зазначали, що найбільша кількість людей завітала в пункти обігріву, аби зігрітися і перебути цю таку морозну погоду.

Яка ситуація на кордоні на пунктах пропуску? Чи немає там черг?

— Ніяких таких великих досить черг на кордонах не фіксували, була незначна кількість людей, яка намагалася перетнути кордони як в один, так і в інший бік, але прикордонники зазначали, що так як буквально 10-15 людей на годину переходили кордон, тому прикордонники справлялися з роботою, і ніяких збоїв в роботі прикордонного режиму не спостерігалося. Тому наразі все спокійно, ніяких не відбувається ексцесів, і кордони не перевантажені.

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Синоптики вже давали прогноз погоди на найближчу добу?

— За попередніми прогнозами від синоптиків така морозна досить погода буде зберігатися у Львові до кінця цього тижня. Потепління незначне, але все-таки буде орієнтовно з 4-5 березня. Тоді синоптики обіцяють, що температура повітря вдень прогріється навіть до плюс 2. Вночі буде трошки морозно. Однак таких вже морозів до мінус 20 і більше вже синоптики не обіцяють, зазначають, що буде вночі, звичайно, прохолодніше, але температура повітря з 4-5 березня вночі не буде опускатися нижче 7-8 градусів морозу, а вдень, як я вже казав, будуть навіть фіксувати плюсову температуру.

Ранее спецкор Андрей Галицкий сообщал, что коммунальные и дорожные службы Львова быстро отреагировали на резкую смену погоды и оперативно убирали снег, в отличие от дорожников области.