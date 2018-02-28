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    Лютые морозы. Украина рекордно увеличила отбор газа

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    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды (225)

    (обновлено: )25910
    Как отметили в "Укртрансгазе", "нынешняя зима решила запомниться особыми морозами". В эти дни суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.
    Газовая конфорка
    flickr.com/rhodesj

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. 

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    Владимир Гройсман/Facebook
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    Из-за сильных морозов Украина увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ до рекордного за последние два года уровня – 115 млн куб. м, сообщает Укртрансгаз на своей странице в Facebook.

    "Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода – до 115 млн кубометров", – говорится в сообщении.

    Как говорится в сообщении, в эти дни суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.

    "Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.

    Как сообщалось ранее, НАК "Нафтогаз Украины" решил на период холодов возобновить импорт газа из ЕС.

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