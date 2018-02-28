Лютые морозы. Украина рекордно увеличила отбор газа

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина.

Из-за сильных морозов Украина увеличила отбор природного газа из подземных хранилищ до рекордного за последние два года уровня – 115 млн куб. м, сообщает Укртрансгаз на своей странице в Facebook.

"Нынешняя зима решила запомниться особыми морозами и снегопадами в свои последние дни… По состоянию на сегодняшнее утро отбор газа из ПХГ увеличился до максимальных уровней за последние два осенне-зимних периода – до 115 млн кубометров", – говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, в эти дни суточное потребление газа в Украине выросло на 30% по сравнению с последним днем зимы 2017 года – до 200 млн куб. м.

"Сейчас запас газа в ПХГ составляет 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем в прошлом году. Этих объемов достаточно для комфортного прохождения Украиной отопительного сезона", – резюмировали в компании.

Как сообщалось ранее, НАК "Нафтогаз Украины" решил на период холодов возобновить импорт газа из ЕС.