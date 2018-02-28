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    Непогода в Украине. В шести областных центрах ограничен въезд грузовиков

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    В связи с погодными условиями временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в города Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон.
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    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В связи с трудными погодными условиями въезд в шесть областных центров Украины ограничен, сообщает пресс-служба Национальной полиции. 

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    "Друзья, обращаем ваше внимание, что из-за погодных условий ограничен въезд в шесть областных центров. Обращаемся ко всем перевозчикам с просьбой воздержаться от поездок до улучшения погодных условий", — говорится в сообщении.

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    По данным полиции, в четырех областях Украины наблюдаются осадки в виде снега, а в пяти — в виде небольшого снега. В связи с погодными условиями временно ограничен въезд крупногабаритных транспортных средств в города Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Николаев, Одесса, Херсон. При этом отмечается, что аэропорты этих городов работают в штатном режиме.

    "Обращаем внимание на ограничение движения крупногабаритного транспорта на участках дорог в Запорожской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях", — добавили в Нацполиции.

    Ранее в среду сообщалось, что по всей Украине из-за непогоды около ста населенных пунктов остались без света.

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