Морозы в Украине, против которых чиновники бессильны

РИА Новости Украина

Украину в последние дни февраля накрыли сильные морозы, что привело к ЧП по всей стране. Так, в Харькове на выходных произошла авария на тепловых сетях. Из-за четырех порывов без отопления остались жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в двух района города — 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений. Премьер-министр Владимир Гройсман в воскресенье сообщил, что направил в город спасателей ГСЧС для ликвидации аварии. Отопление в ряде объектов соцсферы удалось восстановить вечером 25 февраля, в течение ночи продолжались работы по подключению жилых домов.

По данным синоптиков, погодные условия в Украине 27-28 февраля будут еще ухудшаться. Днем 27 февраля в южных, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской области ожидаются сильные снегопады, метели и снежные заносы.

В Одессе ожидается снегопад и дальнейшее снижение температуры, в связи с чем на 27 февраля отменили занятия в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Наряду с этим, в разгар морозов Теплодар Одесской области может остаться без газоснабжения в связи с задолженностью потребителей.

По мнению политического эксперта Елены Дьяченко, половина страны оказалась парализованной в связи с сильными морозами, а чиновники только через социальные сети и реагируют на коллапс.

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"Температура упала ниже 5 градусов мороза и полстраны парализовано — общественный транспорт столицы почти работает, красная ветка метро стоит, Харьков без тепла, одесскую трассу проще закрыть, чем чистить", - напомнила Дьяченко.

В этой связи Дьяченко обратила внимание на реакцию главы Кабмина Владимира Гройсмана на коммунальное ЧП в Харькове, который через сутки после инцидента заявил, что направил в город спасателей.

Скриншот сообщения

"Премьер-министр лично через фейсбук дает указания мчсникам где что расчистить и переделать, ждем подмоги от фейсбука главнокомандующего и твиттера Климкина. Только второй день холодов, а уже крокодил не ловится, не растет кокос, видно, в понедельник их… Ps кстати знатоки зоологии и микологии, подскажите, кто из паразитов так же беспомощен при морозе?" — резюмировала эксперт.

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