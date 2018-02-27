Трое бездомных умерли в Чехии из-за сильных морозов

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Чехии из-за сильных морозов до минус 25 градусов в городе Острава скончались трое бездомных, тела которых обнаружили в понедельник и вторник местные стражи порядка, сообщила журналистам представитель полиции Габриэла Голчакова.

"Тела двух мужчин, в возрасте 34 и 43 лет, скончавшихся, видимо, из-за сильных морозов, полицейские обнаружили под мостом, а тело 50-летней женщины — у склада одного из промышленных объектов. Речь в данном случае идет об обычных местах ночлега бездомных", — сказала Голчакова.

Окончательную причину смерти должно установить вскрытие тел умерших, добавила представитель полиции.

В Чехии в течение последних трех дней стоит холодная погода с ночной температурой местами до минус 25 градусов. Согласно прогнозам метеорологов, такая погода продержится до конца нынешней недели, после чего начнется постепенно повышение температуры.

Напомним, из-за установившихся в последние дни в Словакии сильных морозов с ночными температурами местами до минус 35 градусов в течение понедельника скончались на улице три человека, судя по всему, бездомные.