наверх
27.02.201817:01
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Словакии из-за мороза умерли три человека

    (обновлено: )26
    Морозная погода в Словакии продержится на территории республики еще около двух-трех дней. После этого ожидается постепенный переход на весеннюю погоду.
    Погода
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Из-за установившихся в последние дни в Словакии сильных морозов с ночными температурами местами до минус 35 градусов в течение понедельника скончались на улице три человека, судя по всему, бездомные, сообщила во вторник журналистам представитель службы скорой помощи Алена Крчова.

    Морозы в Украине. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Морозы в Украине, против которых чиновники бессильны

    "Наши сотрудники в течение понедельника оказали помощь 13 людям, пострадавшим на улице от сильных морозов. К сожалению, еще для троих наша поддержка пришла поздно, они скончались", — сказала Крчова, интервью с которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

    "Сибирские морозы", как часто называют в Словакии погоду с ночной температурой минус 20 градусов и ниже, по прогнозам синоптиков продержатся на территории республики еще около двух-трех дней. После этого ожидается постепенный переход на весеннюю погоду с плюсовой температурой.

    Ранее синоптики предупреждали о сильнейших морозах и непогоде в Украине.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Масштабный снегопад во Львове
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие