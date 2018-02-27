В Словакии из-за мороза умерли три человека

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Из-за установившихся в последние дни в Словакии сильных морозов с ночными температурами местами до минус 35 градусов в течение понедельника скончались на улице три человека, судя по всему, бездомные, сообщила во вторник журналистам представитель службы скорой помощи Алена Крчова.

"Наши сотрудники в течение понедельника оказали помощь 13 людям, пострадавшим на улице от сильных морозов. К сожалению, еще для троих наша поддержка пришла поздно, они скончались", — сказала Крчова, интервью с которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

"Сибирские морозы", как часто называют в Словакии погоду с ночной температурой минус 20 градусов и ниже, по прогнозам синоптиков продержатся на территории республики еще около двух-трех дней. После этого ожидается постепенный переход на весеннюю погоду с плюсовой температурой.

Ранее синоптики предупреждали о сильнейших морозах и непогоде в Украине.