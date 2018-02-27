Вышли погулять. В Киеве в мороз исчезли две девочки с йорками

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве разыскивают двух несовершеннолетних девочек, которые во вторник, 27 февраля, вышли на прогулку и до сих пор их место нахождения неизвестно.

По информации сообщества "Розшук дітей ГУНП у м. Києві", Брусова Анжелика 2005 года рождения и Пивень Вероника 2007 года рождения вышли гулять со своими собаками породы йоркширский терьер и не вернулись.

Розшук дітей ГУНП у м. Києві Пропавшая Анжелика Брусова

Розшук дітей ГУНП у м. Києві Пропавшая Вероника Пивень

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в посадке между микрорайонами Солнечный и Горняцкий собака выкопала из земли голову ребенка.