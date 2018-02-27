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    Киев

    Вышли погулять. В Киеве в мороз исчезли две девочки с йорками

    (обновлено: )81804
    Сообщается, что две девочки 2007 и 2005 годов рождения вышли погулять со своими собаками породы йоркширский терьер и не вернулись.
    Сильный снегопад. Архивное фото
    RIA News Яков Андреев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве разыскивают двух несовершеннолетних девочек, которые во вторник, 27 февраля, вышли на прогулку и до сих пор их место нахождения неизвестно.

    По информации сообщества "Розшук дітей ГУНП у м. Києві", Брусова Анжелика 2005 года рождения и Пивень Вероника 2007 года рождения вышли гулять со своими собаками породы йоркширский терьер и не вернулись. 

    Розшук дітей ГУНП у м. Києві
    Пропавшая Анжелика Брусова
    Розшук дітей ГУНП у м. Києві
    Пропавшая Вероника Пивень

    Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в посадке между микрорайонами Солнечный и Горняцкий собака выкопала из земли голову ребенка.

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