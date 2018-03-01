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    Одесские сноубордисты шокировали экстремальной ездой

    (обновлено: )19010
    Не всех огорчают обильные снегопады, которые накрыли Украину. Так в Одессе сноубордисты-экстремалы катались по заснеженным дорогам города на прицепе.
    Одесские зацеперы
    Скриншот видео

    "С первым днем весны, друзья. Почти до самого утра раскатывали этот замечательный весенний снег по улицам Одессы под песни Brutto в живом исполнении Аиста и Мискине. На этот раз у нас было 3 машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов. Обожаю такие ночи", — написал на своей странице в Facebook одесский путешественник и экстремал Евгений Лата.

    В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.

     

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