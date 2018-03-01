Одесские сноубордисты шокировали экстремальной ездой

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"С первым днем весны, друзья. Почти до самого утра раскатывали этот замечательный весенний снег по улицам Одессы под песни Brutto в живом исполнении Аиста и Мискине. На этот раз у нас было 3 машины, сноуборды, санки и 15 друзей-экстремалов. Обожаю такие ночи", — написал на своей странице в Facebook одесский путешественник и экстремал Евгений Лата.

В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.