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    Снежный армагеддон. В Киеве отменили занятия в школах

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    Украина остановилась в снежных заносах (248)

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    Киевский городской совет сообщил, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить обучение.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Занятия в школах Киева отменили в пятницу и рабочую субботу из-за непогоды, сообщила в четверг пресс-служба Киевского горсовета со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

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    В связи с приходом двух циклонов в Украине в начале недели ухудшились погодные условия. Сильные снегопады проходят в западных, южных и центральных регионах. Ранее в четверг Госслужба по ЧС заявила, что из-за непогоды более 170 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества. В первый день весны в Киеве образовались 10-балльные пробки.

    "Виталий Кличко отметил, что школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить обучение, а детсадам рекомендовали тоже приостановить работу на эти два дня", — говорится в сообщении Киевского горсовета.

    По словам мэра, городские власти заранее разработали алгоритм работы всех коммунальных служб во время сложных погодных условий. Более 670 единиц техники устраняют последствия снегопада.

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