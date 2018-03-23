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    Теракт ИГ на юге Франции. Макрон назвал число погибших и пострадавших

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    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что произошедшее на юге страны, где были захвачены заложники, является террористической атакой исламистов.
    Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Шестнадцать человек пострадали в результате череды нападений во французском департаменте Од в пятницу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Глава государства отметил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще три человека погибли.

    Макрон заявил, что произошедшее на юге страны, где были захвачены заложники, является террористической атакой исламистов.

    ERIC CABANIS / AFP
    Захват заложников во Франции

     

    "Наша страна подверглась исламистской террористической атаке", — сказал Макрон, выступая с заявлением в министерстве внутренних дел.

    Серия нападений произошла в департаменте Од на юге Франции в пятницу. Проживавший в Каркасоне 26-летний выходец из Марокко по имени Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) напал на автомобилиста, ранив его и убив его пассажира, отобрал его машину и напал на возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев.

    Затем он приехал к супермаркету Super U в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Общее число жертв нападения составило три человека. Ответственность за серию нападений на юге Франции на себя взяла ИГ (террористическая группировка).

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