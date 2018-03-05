Операция США против ИГ может затянуться - Пентагон

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Операция США в Сирии может затянуться, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

Представитель пресс-службы Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что Сирийские демократические сили (СДС) по-прежнему остаются союзником коалиции США по борьбе с ИГ и коалиция продолжает наносить по террористам "прицельные удары".

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"Коалиция добьется своих целей, но возросшая сложность ситуации в Сирии может привести к тому, что операции (против ИГ) продлятся дольше", — сказал он.

США с 2014 года проводят в Сирии операцию против ИГ и действуют без разрешения властей страны. По данным Совбеза РФ, под этим предлогом в Сирии уже развернуты около 20 военных баз.