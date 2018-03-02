Рука об руку. США и Украина занялись безопасностью киберсферы

Владимир Матвеев, обозреватель

Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената США "зеркальную версию" проекта закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, одобренного Палатой представителей 7 февраля этого года. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

В посольстве говорят, что "документ направлен на оказание помощи Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности, в частности того, что касается усиления защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшения зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий; содействия расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилий по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети".

Как отмечалось ранее, законопроект о сотрудничестве США и Украины в сфере кибербезопасности подготовили члены Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Брендан Бойл и Брайан Фицпатрик.

В законопроекте подтверждается приверженность США Хартии о стратегическом партнерстве между Украиной и США, Будапештскому меморандуму о гарантиях безопасности, поддержке сотрудничества Украинского государства с НАТО.

Соавторы законопроекта — сенатор-республиканец Грэм и сенатор-демократ Клобушар.

Для вступления в силу документ должен быть поддержан Сенатом и подписан президентом США.

Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу этого закона Госсекретарь должен представить комитету по иностранным делам Палаты представителей и комитету по международным отношениям Сената доклад о сотрудничестве между США и Украиной в вопросе кибербезопасности.

Напомним, в декабре 2017 года Комитет по иностранным делам Палаты представителей США рассмотрел и рекомендовал к одобрению проект "Закона 2017 о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности".

29 сентября 2017 года Украина и США провели в Киеве первый "двусторонний диалог" по вопросам кибербезопасности, участники которого, признавая важность киберугроз, поделились подходами к организации структур из политики кибербезопасности.

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Напомним, в ноябре минувшего года президент Украины Петр Порошенко провел встречу с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани, в ходе которой отметил важность сотрудничества Украины и США в сфере кибербезопасности.

Украина, испытавшая в предыдущие три года ряд кибератак на важные инфраструктурные объекты, создала Центр реагирования на киберугрозы, чтобы "повысить уровень защиты от инцидентов", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает Reuters.

"Это (центр) — координирующее и управляющее ядро, которое может не только блокировать развитие киберинцидента, но также проводить в сетях разведку и выявлять опасные программы и зловредные вирусы еще до того, как они начинают активно действовать", сказал Александр Турчинов на брифинге.

По словам Турчинова, "взаимодействие с ними значительно улучшит качество реагирования на киберинциденты… Это дает возможность информировать наших коллег и использовать информацию наших коллег фактически в онлайн-режиме".

Центр призван сотрудничать с аналогичными центрами стран НАТО. С недавних пор вступление в НАТО законодательно закреплено в качестве приоритета внешней политики Украины.

Как сообщали СМИ весной 2017 года, Украина планировала создание единого Центра по кибербезопасности при поддержке специалистов информбезопасности НАТО, экспертов турецкой компании HAVELSAN и сотрудников НТУУ КПИ.

Как бы там ни было, мир вступил в новую эпоху кибервойны, войны XXI века. Как напоминает американский BuzzFeed, "Соединенные Штаты нанесли удар по иранским центрифугам при помощи вируса Stuxnet, который мог быть изготовлен совместно с Израилем".

При этом эксперты обеспокоены отсутствием прозрачности в том, как именно используется искусственный интеллект в процессе принятия решений, в контексте того, что алгоритмы играют все более активную роль в нашей жизни.

Так, согласно исследованию Королевского объединенного института оборонных исследований, сообщает ВВС, "алгоритмы в десять раз эффективнее для борьбы с преступлениями, которые могут произойти в будущем".

По мнению эксперта Джереми Страуба, профессора компьютерных наук в Университете штата Северная Дакота, искусственный интеллект может стать основным оружием, используемым мировыми игроками в грядущей Холодной войне.

По мнению ведущих экспертов мира, "точка невозврата" для человечества будет пройдена тогда, когда какая-либо крупная держава или наднациональная структура глобального согласования и управления дадут искусственному интеллекту право на насилие.