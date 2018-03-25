В Сирии по гуманитарному коридору прошла тысяча боевиков

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В субботу 988 боевиков и членов их семей покинули по гумкоридору населенный пункт Арбил в Восточной Гуте, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

"В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)", — говорится в сообщении.

В военном ведомстве сообщили, что 24 марта по гуманитарному коридору "осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб".

"На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", — отметили в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.