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    В Сирии по гуманитарному коридору прошла тысяча боевиков

    (обновлено: )4410
    Российское Минобороны сообщает, что 24 марта по гуманитарному коридору "осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб".
    Солдаты в сирийском городе Гута
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В субботу 988 боевиков и членов их семей покинули по гумкоридору населенный пункт Арбил в Восточной Гуте, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.

    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту
    RT на русском
    Первая группа боевиков покидает Восточную Гуту в Сирии

    "В результате переговоров руководства российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман" достигнута договоренность по выводу боевиков этой группировки из населенного пункта Арбил (Восточная Гута)", — говорится в сообщении.

    В военном ведомстве сообщили, что 24 марта по гуманитарному коридору "осуществлен выход 988 боевиков и членов их семей, которые на 17 автобусах перевезены в провинцию Идлиб".

    "На протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивается сирийской полицией под контролем офицеров российского Центра по примирению и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца", — отметили в Минобороны.

    В военном ведомстве добавили, что накануне в результате достигнутых договоренностей российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами группировки "Ахрар аш-Шам" из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезено 4 979 боевиков и членов их семей.

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