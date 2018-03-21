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    ВВС Израиля в 2007 году разбомбили ядерный реактор в Сирии - армия

    (обновлено: )49304
    В пресс-релизе израильской армии говорится, что "в ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор".
    Секретная операция Израиля в Сирии в 2007 году
    Скриншот Армия Израиля

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Израиль рассекретил информацию о том, что десять с половиной лет назад его авиация разбомбила ядерный реактор в Сирии, который находился на завершающих стадиях строительства, говорится в пресс-релизе израильской армии.

    Операция была проведена в ночь с 5 на 6 сентября 2007 года, сообщила армейская пресс-служба, подтвердив сведения, которые до сих пор циркулировали в зарубежных СМИ, но никак публично не комментировались израильтянами.

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    "В ночь с 5 на 6 сентября ВВС Израиля уничтожили ядерный объект на последних стадиях его строительства в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в 280 милях к северо-востоку от Дамаска. Четыре самолета F-16 устранили атомную угрозу не только Израилю, но и всему региону", — отмечают военные.

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    Они обнародовали видеозапись, на которой запечатлен момент поражения цели — массивного здания квадратной формы, а также фотографии, на которых видно, что постройка, расположенная в пустынной местности, обращена в руины ударом с воздуха. На других снимках — летчики, принимавшие участие в операции, и их боевые машины — истребители F-15 и F-16.

    "Военная разведка сочла, что ядерный объект восстановлению не подлежит. Поскольку Армия обороны Израиля готовилась к ответным действиям (со стороны сирийцев — Ред.), было решено, что информация об операции пока не должна предаваться огласке", — заявили военные.

    Сирийские власти в свое время заявляли, что удар пришелся по пустому участку, принадлежащему межарабскому научному объединению по развитию сельского хозяйства.

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    Спустя несколько месяцев после налета США потребовали от Международного агентства по атомной энергии провести расследование по поводу "возможной тайной ядерной программы Сирии". Эксперты МАГАТЭ подготовили доклад, в котором говорилось об обнаружении на сирийском объекте Эль-Кибар, который был атакован израильскими ВВС, "частиц урана антропогенного происхождения".

    "Спустя всего несколько лет провинция Дейр э-Зор была захвачена ИГ. Можно только догадываться, какой вред они могли бы нанести, если бы ядерный объект попал в их руки", — подчеркивают израильские военные.

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