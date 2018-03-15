Эвакуация 13 тыс человек из Восточной Гуты: сирийцы не видели химоружия

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Покинувшие район жители Восточной Гуты заявили, что не видели признаков применения химического оружия.

Как ожидается, к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе.

"Вы и сами видите, что на людях нет ожогов, язв и признаков удушья. Так что эти утверждения беспочвенны", — заявил житель Восточной Гуты Аднан Кафузи, комментируя сообщения о применении химоружия в районе.

По мнению другого жителя, Ибрагима Хакима, данные о применении химоружия также не являются достоверными.

"Информация о применении против нас химического оружия — неправда", — сказал Хаким.

Ранее в СМИ вновь появились сообщения о применении сирийской армией в Восточной Гуте снарядов с хлором, в результате которых пострадали около 30 человек. За последний месяц в СМИ заявляли о химатаках в Восточной Гуте трижды.