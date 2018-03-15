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    Эвакуация 13 тыс человек из Восточной Гуты: сирийцы не видели химоружия

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    По словам местных жителей, данные о применении химоружия не являются достоверными:"На людях нет ожогов, язв и признаков удушья. Так что эти утверждения беспочвенны".
    Солдаты в сирийском городе Гута
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Покинувшие район жители Восточной Гуты заявили, что не видели признаков применения химического оружия.

    Флаг Сирии
    REUTERS Omar Sanadiki
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    Как ожидается, к концу дня район покинут не менее 13 тысяч человек из населенных пунктов Хамурия, Сакба и Хаззе.

    "Вы и сами видите, что на людях нет ожогов, язв и признаков удушья. Так что эти утверждения беспочвенны", — заявил житель Восточной Гуты Аднан Кафузи, комментируя сообщения о применении химоружия в районе.

    По мнению другого жителя, Ибрагима Хакима, данные о применении химоружия также не являются достоверными.

    "Информация о применении против нас химического оружия — неправда", — сказал Хаким.

    Ранее в СМИ вновь появились сообщения о применении сирийской армией в Восточной Гуте снарядов с хлором, в результате которых пострадали около 30 человек. За последний месяц в СМИ заявляли о химатаках в Восточной Гуте трижды.

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