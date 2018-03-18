Турция объявила о взятии сирийского Африна под контроль

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль.

"Сегодня в 8.30 при поддержке ВС Турции подразделения ССА вошли в Африн. Город полностью перешел под их контроль. Большинство террористов сбежало. Оставленные ими мины- ловушки наши военные и сирийская оппозиция обезвреживают. Там сейчас развиваются флаги Турции и сирийской оппозиции", — сказал он, выступая в городе Чанаккале. Трансляцию ведет телеканал NTV.

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Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.