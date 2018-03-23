Франция, Польша и страны Балтии задумались о высылке дипломатов РФ - СМИ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Возможность высылки российских дипломатов в связи с делом от отравлении экс-сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля рассматривают Франция, Польша и страны Балтии, пишет газета Guardian со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее источники на саммите ЕС в Брюсселе подтвердили, что ряд стран изучает вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.

По данным издания, в число этих стран входят Франция, Польша, Латвия, Литва и Эстония. Ранее также сообщалось, что ЕС отзывает посла в РФ для консультаций по "делу Скрипаля".

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению веществом А-234 бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. В качестве ответной меры Мэй выбрала высылку российских дипломатов. При этом Британия попросила отправить домой более трети российского дипсостава.

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Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.