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    Сенатору из Калифорнии запретили обниматься после жалоб женщин-коллег

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    Как выяснилось в ходе расследования, местный сенат уже предупреждал Боба Херцберга о том, что его объятия и касания "вызывают опасения".
    Флаг США
    REUTERS Shannon Stapleton

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Комитет сената США по регламенту и административным вопросам штата Калифорния рекомендовал местному сенатору Бобу Херцбергу воздержаться от объятий коллег после того, как провел расследование в связи с жалобами нескольких представительниц законодательного собрания, сообщает газета Los Angeles Times.

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    "Теперь вы получили предупреждение, что ваше поведение не приветствуется", — цитирует издание письмо комитета. Как отмечает издание, сенатор получил от комитета выговор.

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    Сенат штата начал внутренние расследование в связи с поведением законодателя после того, как трое нынешних и бывших представительниц местного законодательного органа заявили, что его непрошеные объятия были неуместны. Представители комитета, проводившие расследование, выяснили, что иногда люди могли чувствовать себя неудобно из-за поведения Херцберга, но в "значительном большинстве" случаев реципиенты не воспринимали объятия сенатора негативно. Кроме того, участники расследования пришли к выводу, что действия законодателя не имели "сексуальную природу".

    В ходе расследования также стало известно, что ранее местный сенат уже предупреждал Херцберга о том, что его объятия и касания "вызывают опасения". В отчете комитета отмечается, что законодатель несерьезно  воспринял эти предупреждения и "не смог понять, что некоторым людям его объятия действительно доставляют неудобства".

    Херцберг, получивший за свое поведение прозвище "обнимашка" (Huggy Bear), извинился перед теми, кто чувствовал себя неудобно из-за его объятий и заявил, что согласен с выводами комитета.

    Ранее сообщалось, что американская актриса из сериала "Доктор Хаус" обвинила певца Мэрилина Мэнсона в домогательствах

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