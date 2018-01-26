Министр спорта Канады ушел с поста на фоне обвинений в домогательствах

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял отставку министра спорта Кента Хехра на время следствия в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщает телеканал Global News.

Трюдо передал обязанности министра спорта главе министерства науки Кирсти Дункан на время расследования обвинений.

"Притеснения любого рода неприемлемы. У канадцев есть право жить и работать в обществе, свободном от притеснений. Как правительство, мы воспринимаем любые обвинения в ненадлежащем поведении крайне серьезно", — приводит телеканал заявление Трюдо.

"Сегодня я принял отставку Кента Хехра на время до объявления результатов расследования", — заявил Трюдо.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

Смотрите также: Против неравенства и сексдомогательств. Как в США вручали "Золотой глобус"

В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.