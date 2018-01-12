В США актер обвинил известного итальянского режиссера в домогательствах

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Американский актер Джонатон Шек обвинил итальянского режиссера Франко Дзеффирелли в сексуальных домогательствах, сообщает журнал People.

Как рассказал актер в интервью изданию, инцидент произошел в 1992 году, когда ему было 22 года. По словам актера, во время съемок в фильме "Воробей" он подвергался домогательствам и сексуальным надругательствам со стороны Дзеффирелли.

"Он (Дзеффирелли – ред.) пытался соблазнить меня с самого начала… Я спал в постели, он вошел в мою спальню, сел рядом с моей кроватью. Я сказал ему "нет", а он ответил: "мы должны". Однако, когда стало очевидно, что Франко не получит того, чего хотел в ту ночь, он просто ушел. Он больше никогда не пытался прикоснуться ко мне", — рассказал Шек.

Актер добавил, что эту психологическую травму он хранил в секрете на протяжении 25 лет.

Дзеффирелли — итальянский художник, режиссёр театра и кино, продюсер, сценарист, дважды номинировавшийся на премию "Оскар", получивший премию BAFTA, пять раз завоевавший премию Давида ди Донателло, дважды — премию "Эмми". Депутат Сената Италии в 1994-2001 годах.

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В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.

В то же время ранее группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.