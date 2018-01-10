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    Нет скелетов в шкафу. Дуглас отреагировал на обвинения в домогательствах

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    По словам актера Майкла Дугласа, он гордится своей репутацией и не понимает, почему "обвинения" всплыли спустя 32 года.
    Актер Майкл Дуглас
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Голливудский актер Майкл Дуглас заранее опроверг возможные обвинения в домогательствах 32-летней давности от бывшей сотрудницы его компании.

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    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк
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    По информации издания Deadline, Дуглас узнал о возможных публикациях касательно неподобающего поведения с его стороны и решил заранее опровергнуть "ложную информацию". Одна из бывших сотрудниц его компании собиралась обвинить актера в том, что 32 года назад он удовлетворил себя на ее глазах.

    "Я почувствовал необходимость опередить это (публикации — ред.)… Я даже не знаю, с чего начать. Это полная ложь, вымысел, неправда", — заявил актер в интервью изданию.

    Он также опроверг обвинения в том, что помешал дальнейшему развитию ее карьеры и получению работы в других компаниях.

    "Это причиняет мне очень много боли. Я горжусь своей репутацией в этом бизнесе, не говоря уже об истории моего отца и многом другом. У меня нет скелетов в шкафу … Я в замешательстве, почему это всплыло сейчас спустя 32 года", — подчеркнул Дуглас.

    По словам актера, он полностью поддерживает движение #MeToo и женщин. Он также поблагодарил свою супругу Кэтрин-Зету Джонс и детей за поддержку в этой ситуации,

    Движение #MeToo возникло и получило широкое распространение в социальных сетях в 2017 году, после того как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Его участники рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам.

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