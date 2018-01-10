Известные женщины заступились за мужчин после скандалов с домогательствами

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Группа из 100 женщин, в числе которых французская актриса Катрин Денёв, немецкая актриса Ингрид Кавен и французская писательница Катрин Милле, в открытом письме, опубликованном газетой Monde, выступили против волны "ненависти к мужчинам", которая возникла после серии материалов о домогательствах.

"Насилие — это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию", — считают авторы письма.

По мнению авторов, после скандала с американским продюсером Харви Вайнштейном к проблеме насилия над женщинами было обоснованно привлечено большое внимание.

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"Это было необходимо. Однако эта свобода слова сегодня приводит к тому, что нас заставляют говорить так, как надо, заставляет молчать несогласных. А тех, кто отказывается подстроиться под эти требования, считают предателями, пособниками!" — говорится в послании.

Авторы находят в зародившемся движении против домогательств признаки "пуританства" и угрозу "сексуальной свободе".

Движение #MeToo возникло и получило широкое распространение в социальных сетях в 2017 году, после того как New York Times опубликовало результаты расследования о множестве случаев домогательства со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна. Его участники рассказывают о том, что подвергались сексуальным домогательствам.

"Фактически движение #MeToo спровоцировало в прессе и социальных сетях волну публичных доносов на отдельных людей, которые, не имея возможности оправдаться или защититься, оказались на том же месте, что и насильники", — говорится в письме.

Как пишут авторы послания, жертвами этой волны уже стали некоторые мужчины, вынужденные уйти в отставку из-за того, что "попытались дотронуться до колена или поцеловать, говорили на интимные темы во время рабочих обедов или отправляли сообщения сексуального характера".

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"Эта лихорадка… не помогает женщинам стать более независимыми, она, наоборот, служит на самом деле интересам врагов сексуальной свободы", — заключили авторы письма.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.