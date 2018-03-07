Закон о Холокосте. Госдеп прокомментировал отношения США и Польши

КИЕВ, 7 мар – РИА Новости Украина. США не накладывали вето на контакты с руководством Польши из-за скандального закона о Холокосте, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее польский портал Onet сообщил, что располагает документами о заморозке контактов американской стороны с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким. Первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду т.н. "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Одновременно с подписанием президент страны Анджей Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

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"Мы ясно обозначили свои опасения по поводу этого закона… Все сообщения, предполагающие какую-либо приостановку сотрудничества в сфере безопасности или диалога на высоком уровне, это просто неправда", — сказала она.

Науэрт отметила, что Польша является близким союзником США по НАТО. "Мы будем призывать власти (Польши) внимательно прислушаться к нашей позиции", — добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.

В соответствии с новым польским законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни". Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

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Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.