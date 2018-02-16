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    В Польше отреагировали на опасения США и Израиля по закону о Холокосте

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (471)

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    Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что "польские лагеря смерти – это оскорбительное обозначение, и нужно от него избавиться". При этом он добавил, что сомнения США и Израиля "могут быть разрешены".
    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев – РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что опасения США и Израиля относительно закона о Холокосте удастся разрешить.

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

    "Польские лагеря смерти – это оскорбительное обозначение, и нужно от него избавиться", — сказал Чапутович.

    "Мы находимся на этапе, когда закон был принят. Мы ждем интерпретацию Конституционного суда. Думаю, что все сомнения, заявленные американской и израильской стороной, могут быть разрешены. Подождем", — сказал глава польского внешнеполитического ведомства.

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    В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни". Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

    Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле и США. Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон разочарован принятием в Польше закона о Холокосте, так как его реализация негативно повлияет на свободу слова.

    В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. 

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