Посол Польши и депутаты Израиля поспорили из-за закона о Холокосте

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Закон, криминализирующий утверждения о причастности польского народа к Холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны, не будет применяться на практике до его рассмотрения в Конституционном суде, заверил израильских парламентариев посол Польши Яцек Ходорович.

Он также сообщил, что в ближайшее время Израиль и Польша начнут диалог о спорных юридических и исторических вопросах, имеющих отношение к закону, на изменении которого настаивают в Иерусалиме.

"Прокуратура не будет никого преследовать до тех пор, пока закон не будет внимательно изучен в Конституционном суде", — сказал Ходорович, приглашенный на заседание одной из комиссий кнессета. Он неоднократно это повторил, отвечая на вопросы парламентариев.

Его слова диссонируют с заявлением министерства юстиции Польши, где накануне заявили, что каждый закон, который принят парламентом и подписан президентом, становится обязателен к исполнению в указанный в нем срок — в данном случае с 1 марта.

Израиль требует изъять из закона положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы на срок до трех лет всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

Напоминая о неединичных случаях участия поляков в гонениях на евреев во время и даже после войны, в Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории Холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.

Документ, обостривший отношения двух стран, утвержден обеими палатами польского парламента и подписан президентом Анджеем Дудой, который, однако, отправил его на рассмотрение Конституционного суда. У главы государства, по словам посла, возникли "сомнения по поводу некоторых положений закона, именно тех, которые критикуются здесь, в Израиле, и других странах". Ходорович не стал отвечать на вопрос о сроках рассмотрения закона и графике ожидаемых польско-израильских консультаций.

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"С обеих сторон есть понимание, что, возможно, слишком много слов было произнесено, и пришло время поговорить в более спокойном режиме, попросту сесть и поговорить", — сказал посол.

Ему также пришлось давать объяснения по поводу сноса памятников советским солдатам в Польше. В ответ на критику дипломат заявил, что кампания направлена на борьбу с символами коммунистического режима и не затрагивает воинских захоронений, за которыми, по его словам, должным образом ухаживают поляки, верные договоренностям с Россией от 1994 года.

"На самом деле посол подтвердил, что правительство, да, сносит монументы солдатам Красной армии, которые освободили Варшаву, Берлин и всю Европу от нацистской заразы, потому что эти памятники были воздвигнуты коммунистическим правительством. Я не вижу связи между тем, что произошло в Польше после войны, и тем великим деянием, которые совершили советские воины", — прокомментировала услышанное депутат Ксения Светлова.

Не устроили ее и комментарии посла по поводу закона о Холокосте.

"Я задала простой вопрос: "Можете ли вы обещать, что ни один человек, который сам пережил Катастрофу, помнит прекрасно, кто убивал его семью и соседей, который пишет и говорит об этом… что он не будет подвергнут юридическому преследованию, не предстанет перед судом, что ему не придется защищаться от этого закона. Однозначного обещания, что такого не будет, я не услышала", — сказала Светлова.

По итогам заседания, в котором также принимали участие российские дипломаты, ветераны, представители профильных министерств, комиссия кнессета по алие и абсорбции (еврейской иммиграции в Израиль и адаптации репатриантов) призвала МИД активизировать борьбу с историческим ревизионизмом, включая отрицание Холокоста и осквернение мемориалов воинов Второй мировой.

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Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского народа. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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Президент Польши в начале февраля Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".