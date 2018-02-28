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    В мире

    Польские чиновники летят в Израиль из-за "закона о Холокосте"

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (501)

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    На переговорах в Тель-Авиве польскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий. Израильскую сторону представит генеральный директор МИД Юваль Ротем.
    Государственный флаг Польши. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Высокопоставленная делегация польского правительства отправится в Израиль для обсуждения скандального закона об Институте национальной памяти Польши, который предусматривает наказание за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. Об этом сообщает AFP со ссылкой на МИД Израиля.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина - Польша: в оковах "исторической резни"

    В заявлении израильского министерства сказано, что польскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий. Израильскую сторону представит генеральный директор МИД Юваль Ротем, с участием историков, юристов, дипломатов и представителя Яд Вашем — мемориала жертв Холокоста.

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    "Цель диалога — сохранить историческую правду и не допустить ущерба для свободы исследований и свободы слова", — говорится в заявлении.

    Ранее посол Польши в Израиле Яцек Ходорович заявил, что закон, криминализирующий утверждения о причастности польского народа к Холокосту и другим преступлениям Второй мировой войны, не будет применяться на практике до его рассмотрения в Конституционном суде.

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об Институте национальной памяти, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского народа. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

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    Президент Польши в начале февраля Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 6 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии". 

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