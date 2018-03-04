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    Белый дом обвинил Россию в игнорировании резолюции ООН

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (434)

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    В заявлении Белого дома говорится, что режим Башара Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН.
    Флаг США
    flickr.com/ Clare Bell

    КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Белый дом в воскресенье потребовал от России, Сирии и Ирана выполнения резолюции 2401 СБ ООН.

    "Режим (президента Сирии Башара) Асада, наряду с его сторонниками в Москве и Тегеране, должен придерживаться резолюции 2401 Совета безопасности ООН, прекратить боевые действия в Восточной Гуте и вокруг него и разрешить беспрепятственную доставку гуманитарной помощи почти 400 тысячам ни в чем не повинных гражданских лиц, оказавшихся в критическом положении", — говорится в заявлении Белого дома.

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    СБ ООН ранее принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. По данным российской стороны, несмотря на резолюцию, боевики в Восточной Гуте продолжают обстрелы.

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    Кроме того, в администрации США осудили "военное наступление, которое режим Асада при поддержке России и Ирана проводит против людей в Восточной Гуте" и обвинили власти Сирии и Россию в "убийстве невиновных гражданских лиц", а также во "лжи и неизбирательной силе".

    Посольство РФ в США ранее заявляло, что обвинения в несоблюдении Россией обязательств в Сирии нацелены на сохранение экстремистского анклава в Восточной Гуте.

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