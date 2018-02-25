Демократы в США опубликовали меморандум по российскому расследованию

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Демократы в палате представителей конгресса США в субботу опубликовали меморандум по российскому расследованию в ответ на аналогичный шаг республиканцев.

Записка демократов была в значительной мере отредактирована. Ранее президент США Дональд Трамп запретил полную публикацию меморандума, поскольку, по словам юриста Белого дома, этот документ содержит чувствительную и секретную информацию.

Как следует из опубликованного документа, демократы обрушились с критикой на республиканцев, назвав их выпущенный меморандум "попыткой подорвать" деятельность ФБР, минюста и спецпрокурора Роберта Мюллера. Они выступили в защиту данных ведомств, заявив, что все их действия по российскому расследованию были правомерны.

Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ. В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Катера Пейджа". В опубликованной записке также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп не был избран.

Демократы заявили, что ФБР и Минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб.

По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "историей с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельностью в 2016 году, в том числе в Москве".

В одной из глав в документе под названием "связи Пейджа с российским правительством и спецслужбами" отмечается, что некий "российский агент" (его имя перечеркнуто ввиду "чувствительности" информации") якобы пытался "завербовать" Пейджа. Далее информация о том, как себя повел Пейдж, также вычеркнута.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".