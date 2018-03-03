Трамп сел на диету из-за лишнего веса - СМИ

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп перешел на более правильное питание после рекомендации своего лечащего врача, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По данным агентства, в диету Трампа входит употребление здоровой пищи и отказ от фастфуда, который, как ранее сообщали многие СМИ, являлся любимым продуктом президента. Один из источников подтвердил агентству, что в последний раз видел Трампа с гамбургером две недели назад.

Согласно информации агентства, в январе лечащий врач американского президента Рони Джексон измерил вес Трампа и посоветовал лидеру употреблять меньше жиров, углеводов, а также регулярно выполнять упражнения. При этом вес Трампа в 108,4 килограмма лишь на один фут (400 граммов) не достигает установленных Центром по контролю и профилактике заболеваний границ ожирения.

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Как отмечают источники, Трамп соблюдает новый режим питания, однако иногда позволяет себе расслабиться. По их словам, на этой неделе президент съел на завтрак бекон.

Ранее лечащий врач Дональда Трампа Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Согласно выводам, Трамп полностью здоров. Джексон также заметил, что у Трампа "великолепные гены", отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин в качестве профилактики сердечных заболеваний и препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. Также врач президента США опроверг любые намеки на возможные психические отклонения Трампа.