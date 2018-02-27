В Молдавии оштрафовали телеканал за ретрансляцию российских новостей

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Молдавский совет по теле- и радиовещанию (КСТР) оштрафовал телеканал "РТР-Молдова" за ретрансляцию российских новостей, сообщил на заседании совета его глава Драгош Викол. Это первый такой штраф в рамках вступившего в силу 12 февраля закона о запрете на ретрансляцию российских информационных программ.

В декабре 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом Игорем Додоном закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе якобы российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Закон вступил в силу 12 февраля.

Члены координационного совета по теле- и радиовещанию на заседании в понедельник, 26 февраля, решили, что "РТР-Молдова" нарушил местное законодательство, ретранслировав новостные сюжеты телеканала "Россия 1". "Предлагается оштрафовать телеканал "РТР-Молдова" на 50 тысяч леев (около 3 тысяч долларов)… Принято единогласно", — заявил Викол.

Поводом к штрафу стал сюжет о сносе памятников советским воинам в Польше и сюжет о президентских выборах в России, содержащий статистические данные и сообщения о том, что говорят кандидаты.

Гендиректор "РТР-Молдова" Евгений Сергеев заявил РИА Новости, что это решение КСТР незаконно.

"Согласно вступившим в силу запретам, то есть согласно статье 9 Кодекса о телевидении и радио, запрещены программы, которые произведены на территории стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию (о трансграничном телевидении). При этом нет ни слова о каких-либо запретах на покупку новостных сюжетов, новостей и чего угодно из той же России", — сказал Сергеев.

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"Сегодня КСТР дал собственное толкование, что даже запрещена покупка и использование новостей из Российской Федерации. На наш взгляд это является прямым нарушением закона и не поддается нормальной логике", — продолжил он.

Гендиректор "РТР-Молдова" добавил, что представители телеканала намерены опротестовать решение КСТР. "Мы дождемся получения в письменном виде их решения. После этого наши юристы будут в обязательном порядке обжаловать это в кишиневском суде", — заключил Сергеев.

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За повторное нарушение грозит штраф от 70 тысяч до 100 тысяч леев (4,1 тысячи — 5,9 тысячи долларов). Отзыв лицензии на вещание за нарушение закона "применяется только после последовательного применения санкций" в виде штрафов.